Microsoft veut que ChatGPT affiche de la pub sur Bing !

une renaissance pour Bing !

Après le Bot, la pub !

Et les problèmes d'Outlook, on en parle ?

Tout d'abord, forte de son investissement sur ChatGPT, Microsoft a réussi à relancer Bing, qui va peut-être! En effet, grâce à cette cure de jouvence, certaines entreprises pourraient bien investir à nouveau dans le moteur de recherche.Dans la foulée, Redmond veut battre le fer tant qu'il est chaud et aurait déjà organisé, pour relancer son produit et présenter une démonstration d'une version plus humaine, susceptible de(et donc, par effet boule de neige davantage d’annonceurs).Pour le moment, la grande question serait :? En haut de la fenêtre, en plein milieu, de manière aléatoire sur la fenêtre ? Des premiersseraient déjà en cours.Des réponses sponsorisées pourraient aussi être envisagées. Par exemple, si un utilisateur demandait quels sont les meilleurs restaurants coréens de la capitale,(on espère alors que cela soit signalé dans ce cas).En effet, il semblerait quelaissant passer des flopées d'e-mails indésirables. La situation aurait été constatée aux Etats-Unis et en Europe, après des semaines de détérioration progressive.