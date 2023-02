Google et Microsoft présentent leurs ChatGPT ! Apple à la rue ?

Une barde boosté à l'intelligence artificielle pour remettre Google dans la course ?

Réponse élaborée à la question : Lequel du piano ou de la guitare est le plus facile à apprendre, et combien de temps de pratique chacun a-t-il besoin ?

d'informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer, afin que vous puissiez rapidement comprendre la situation dans son ensemble

Dis Siri : mais que fait Apple ?

Devant l 'importance qu'a pris très rapidement ChatGPT , les dirigeants des géants de la tech ont tiré la sonnette d'alarme et planche d'arrache-pied afin de prendre le train en route et ne pas être largués. Bien évidemment, OpenAI n'était pas la seule fille à plancher sur ce type de générateur de texte s'appuyant sur l'intelligence artificielle, mais nul doute que le phénomène ChatGPT accélère grandement les choses. Ainsi,Ce bot conversationnel présenté officiellement par Sundar Pichai via un billet de blog est mû par la technologie développée en interne LaMDA (non, ill ne s'agit pas d'une nouvelle drogue mais de Language Model for Dialogue Applications).. L'homme illustre la technologie et les capacités de Bard en montrant les résultats combinés de son moteur de recherche et d'un générateur de texte, capable d'expliquer via une requête les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou encore d'en apprendre davantage sur les meilleurs attaquants du football actuel, avant de fournir des exercices afin de développer vos compétences sur le sujet.La firme de Mountain View teste actuellement son outil afin de fournir une version finale, fiable, performante et sûre (comprendre, qui évitera de fournir des réponses inappropriées ou toxiques).(voir exemple ci-dessus). Des travaux qui pourraient donc rapidement avoir un impact significatif pour le grand public quant à la manière d'utiliser un moteur de recherche et l'expérience globale.Nul doute que des équipes examinent depuis un moment le sujet en interne, sans que Cupertino ne dévoile le moindre plan. Evidemment, Apple s'appuie actuellement sur le moteur de recherche de Google et ses utilisateurs bénéficieront donc de ces avancées. Mais en prenant un peu de hauteur,. Si Google et Alexa s'engouffrent dans une brèche laissée (peut-être, laissons à Cupertino le temps de digérer les avancées et d'éventuellement avancer ses pions ) libre par Apple,(cela s'explique également en partie par la volonté d'Apple, qui est également un outil marketing soyons honnêtes, de préserver la confidentialité des données de ses utilisateurs). L'avenir devrait assez rapidement nous éclairer sur le sujet, Google et Microsoft semblant particulièrement pressés de défricher la voie.