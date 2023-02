Après le raté de son ChatGPT, Google plonge en Bourse ! (Microsoft en profite)

service d'IA conversationnel expérimental

Bard, la réponse de Google à Microsoft et ChatGPT

Une démonstration qui a bardé...

l’erreur est humaine

montre les enjeux élevés et les pressions concurrentielles des nouvelles technologies

. Ce dernier ressemble fortement à ce que prépare Microsoft avec OpenAI D'après le groupe de Mountain View, ce robot conversationnel utiliserait un langage simple,. Disponible seulement en version bêta fermée, il faudra attendre quelques semaines pour la version bêta publique.. Lors de sa démo, Google a voulu montré les intérêts pratiques de son robot, pour composer un repas avec les ingrédients disponibles dans le frigo ou comparer deux films. Il propose alors un exemple de requête : expliquer à un enfant de neuf ans les grandes découvertes scientifiques qui ont été permises par le télescope spatial James Webb (JWST).. Il a en effet indiqué que le JWST a pu prendre les premières images d'une(en dehors de notre système solaire) ce qui fut vite démenti par de nombreux astronomes.Bien sur Google a immédiatement répondu indiquant quedespeuvent arriver et soulignant l'importance d'un processus de test rigoureux, via leur programme Trusted Tester. Le tout afin d'atteindre un niveau élevé en matière de qualité, de sécurité et de solidité dans l'information réelle.Mais en vain...Depuis l'ouverture de ce jour, le titre continue à descendre... Pour Deutsche Bank, le plongeon. En attendant Microsoft en profite pour remonter dans les Charts de l'App Store, apparaissant désormais dans le top 10 !