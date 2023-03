DuckDuckGo cède également aux charmes de ChatGPT

DuckAssist : le nouvel outil de DuckDucGo

Un outil qui respecte la confidentialité des données

il s'agit de la première d'une série de fonctionnalités génératives assistées par l'IA que nous espérons déployer dans les mois à venir. Nous voulions que DuckAssist soit le premier, car nous pensons qu'il peut immédiatement aider les utilisateurs à trouver plus rapidement des réponses à ce qu'ils recherchent

Nous assistons à une véritable course à l'intégration de la génération de texte au sein de divers programmes, que ce soit en intégrant directement ChatGPT, ou via d'autres solutions (Anthropic est une startup fondée par d'anciens employés d'OpenAI). Cette nouvelle fonctionnalité DuckAssist apparaitra dès aujourd'hui en bêat sous la forme d'une icône représentant une baguette magique et affichera. DuckAssist sera uniquement disponible via l'application et l'extension pour navigateur dans un premier temps.Fidèle à son mantra,. Selon Gabriel Weinberg, le dirigeant de DuckDuckGo,