Comment utiliser ChatGPT depuis l'Apple Watch ?

watchGPT Modum B.v. 4.99€

Le générateur de texte ChatGPT est sur toutes les lèvres et s'immisce également au sein de plus en plus d'applications et services. Grâce à aux efforts du développeur Hidde van der Ploeg,. Sobrement intitulée WatchGPT, l'application permet ainsi d'entamer une discussion, de consulter et de partager via Message, Mail et sur les réseaux sociaux les réponses du bot conversationnel, et d'afficher une complication sur votre cadran pour un accès simplifié. L'App est actuellement limitée à une seule réponse, mais le développeur planche sur la possibilité d'étoffer la conversation et d'offrir un historique des réponses. WatchGPT est traduite en Français, Anglais, Espagnol et Allemand, d'ores et déjà disponible sur l'App Store au tarif de 4,99 euros, et nécessite une Apple Watch sous watchOS 9.0 minimum.