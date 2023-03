Il créé une app iOS avec GPT-4 et SwiftUI

Il créé une app iOS avec ChatGPT

. Pour cela, il lui a suffit de demander à l'IA d'utiliser SwiftUI, puis de fournir quelques indications. Ainsi l'application devait montrer les bandes-annonces et les plates-formes de streaming proposant le film.Comme le montre une vidéo, l'application est entièrement fonctionnelle et propose une liste de cinq films différents avec la description et la bande-annonce de chacun. Le développeur a déclaré que la première version avait quelques bugs, mais GPT-4 les a corrigés etpar la suite.En effet, l'organisation de recherche sur l’intelligence artificielle a annoncé le lancement de la dernière évolution de son grand modèle de langage GPT-4 (Large Language Models en anglais, ou LLM). Cette nouvelle itération se distingue de la précédente (GPT-3.5) par un fonctionnement multimodal en permettant de générer du texte en langage naturel non seulement à partir d'un texte (à l'image de ce que l'on obtient avec ChatGPT), mais également à partir d'images.. Mais il s'agissait somme toute d'un événement interne dont le but était d'informer les employés de ses progrès en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Pas de grand messe public ou d'annonces en fanfare sur un bit made in Cupertino.Apparemment Microsoft a déjà placé ses pions , en investissant des milliards dans OpenAI et compte intégrer rapidement cette technologue au sein de ses apps. De son côté, Google a présenté son Bot , dénommé Bard, en février dernier à Paris, mais avec un succès mitigé. Amazon n'aurait pas trop donné de signes de ce côté là.