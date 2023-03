Un appareil photo pour les personnes ayant une déficience visuelle chez Sony

Sony DSC-HX99 RNV

Une disponibilité limitée dès cet été

ne pas convenir à toutes les déficiences visuelles

Sony s'est associé à la firme japonaise QD Laser afin d'équiper son appareil photo numérique compact DSC-HX99 (un modèle lancé en 2018 doté d'un capteur CMOS 1/2,3" 18 mégapixels, de la stabilisation optique et d'un objectif 24-720mm f/3.5 -6.4 avec un zoom x30) du viseur Retissa Neoviewer. Cet élément permet de projeter une image en 720p 8 bits 60Hz grâce à un laser basse puissance (et donc inoffensif) directement sur la rétine de l'utilisateur. Cette technologie permet aux personnes souffrant de certains problèmes de vue de continuer à s'adonner à la photographie et d'enregistrer des vidéos.. Le constructeur japonais indique qu'il prend ainsi en charge une partie des coûts impliqués par l'ajout du dispositif de QD Laser, et invite les personnes intéressées à venir essayer le dispositif en boutique avant achat, précisant qu'il peut. Le QD Laser Retissa Neoviewer dispose d'une batterie lithium-ion de 3 200mAh/12Wh offrant une autonomie d'environ 4 heures, et se recharge via un port micro USB en environ 3 heures. Le dispositif de QD laser est pour le moment uniquement livré avec le DSC-HX99, mais ses concepteurs indiquent qu'il pourrait être adapté pour fonctionner sur d'autres modèles.