Sony démonte elle-même son PS VR2 !

Sony se fend donc de deux vidéos distinctes afin de montrer le démontage intégral du casque par Takamasa Araki de l'équipe en charge de la conception du PS VR2 et celui des contrôleurs par Takeshi Igarashi de la division design des périphériques. Pour rappel,puisque la PlaySation 5 s'était effeuillée sous les mains habiles de Yasuhiro Ootori , responsable de la conception de la console., dont le matériel (des capteurs et une caméra infrarouge) permettant le suivi des yeux de l'utilisateur afin de concentrer la puissance de calcul sur ce qu'il regarde à un moment donné, ou encore le système permettant de régler l'appareil en fonction de la distance entre les yeux de l'utilisateur. La seconde vidéo se concentre sur les nouveaux contrôleurs et permet d'apercevoir les 17 LEDs infrarouge cachés sur la manette et permettant aux caméras du casque d'en connaitre la position.Les précommandes du PS VR2 sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel de Sony au tarif de 599,99 euros, avec de premières livraisons prévues pour le 22 février prochain. Pour rappel,(une par œil)(contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016), et un rendu fovéal grâce au suivi oculaire qui permettra de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur (le reste étant affiché dans une moindre résolution). Le casque VR de la PlayStation 5 mettra ainsi ses caméras à profit afin d'offrir un mode Vue transparente permettant de voir votre environnement (et par exemple chercher les manettes des yeux sans avoir à le faire à tâtons). Il sera également envisageable d'utiliser la caméra HD PS5 optionnelle de la console afin de diffuser l'image de l'utilisateur en temps réel en surimpression. Le casque proposera de définir un espace de jeu et une barrière virtuelle préviendra le joueur s'il s'approche des limites (comme sur les casques concurrents). Enfin,avec un rafraîchissement de l'image à 24/60 ou 120 Hz.