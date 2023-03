Seraient-ce les premières images des écouteurs Sony WF-1000XM5 ?

Sony WF-1000XM5

Des écouteurs plus compacts

Les Sony WF-1000XM4 sont considérés par de nombreux utilisateurs comme(ANC). Ces écouteurs ont toutefois été lancés en juin 2021 et le constructeur japonais devrait bientôt les renouveler afin de rester dans la course sur un marché très compétitif. Nos confrères souvent bien informés de The Walkman Blog (ils avaient déjà dévoilés les WF-1000XM4 avant leur présentation officielle) ont déniché et mis en ligne les premiers clichés des WF-1000XM5.Sony semble ainsi. Le design du boitier de charge reprend les grandes lignes de la génération précédente avec une finition mate, mais on notera un emplacement différent pour la LED indiquant la charge ainsi que la présence de deux pins pour le contact entre les écouteurs et le boitier, contre trois sur les WF-1000XM4. Autre changement déniché cette fois au sein d'un dossier de la Federal Communications Commission (FCC) américaine, les nouveaux venus devraient troquer le Bluetooth 5.2 pour la version 5.3. En ce basant sur les dates de commercialisation des générations précédentes,. Si vous êtes actuellement sur le marché pour des écouteurs Sony avec ANC et que vous ne voulez pas attendre, les WF-1000XM4 sont actuellement en promotion à 199 euros.