Les TV Bravia XR 2023 de Sony sont compatibles Apple TV, AirPlay 2 et HomeKit

Après avoir été dévoilées au CES de Las Vegas cette année, les nouveaux modèles de téléviseurs de la gamme Sony sont désormais présentés officeillement. Les Sony Bravia XR X95L et X93L Mini-LED, X90L, A95L QD-OLED, et A80L OLED disposent des nouvelles technologies du constructeur japonais, comme l'Auto HDR Tone Mapping, l'Auto Genre Picture Mode permettant de sélectionner le mode adéquat en fonction du contenu, un mode jeu optimisé pour la PlayStation 5, et un rendu sonore amélioré (des tweeters sur le cadre pour la X95L, et l'Acoustic Surface Audio+ -la dalle vibre pour émettre du son- sur les A95L et A80L).Les TV Bravia XR devraient être commercialisées au printemps prochain à un tarif encore inconnu.