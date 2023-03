La WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin

Une première semaine de juin chargée !

Des annonces matérielles ?

Comme les éditions de 2020, 2021 et 2022, l'itération de cette année sera également diffusée en ligne. L'ensemble des participants pourront regarder les vidéos de la conférence ou encore rencontrer des employés d'Apple et assister aux. Apple prévoit également un, qui aura lieu le 5 juin sur le campus de l'Apple Park.Comme à son habitude, Apple ouvrira le bal avec une keynote, qui sera l'occasion de dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes.Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière.. Mais on pourrait aussi y avoir des surprises du côté du Mac Pro et d'un MacBook Air de 15 pouces.D'ailleurs, comme les éditions précédentes, Apple glisse toujours quelques indices pour les fans dans son affiche. Pour 2023, certains ne manqueront de voir des halos arc-en-ciel dignes d'une réalité augmentée, voir un reflet sur un masque de ski ?