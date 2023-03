Apple vient de tuer la WWDC en présentiel, son dernier rassemblement "physique"

La WWDC, dernier évènement "physique" d'Apple

frenchies

Stump The Expert

Beer Bash

WWDC 2023 : une seule journée sur place

Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour une WWDC comme vous ne l'avez jamais vue. Nous passerons la semaine ensemble en ligne, avec l'occasion de célébrer en personne lors d'un événement spécial d'une journée à Apple Park le 5 juin. [...] Nous organiserons une expérience spéciale toute la journée à Apple Park pour lancer une semaine incroyable de sessions, de laboratoires et d'activités en ligne. Rejoignez-nous en personne pour regarder ensemble le discours d'ouverture et les vidéos sur l'état de l'Union, rencontrer certaines des équipes d'Apple, célébrer les excellentes applications lors de la cérémonie des Apple Design Awards et profiter d'activités dans la soirée.

State Of Union

Pendant des années,, une expérience assez inédite puisqu'elle voyait défiler des programmeurs de tous les pays, communautés, entreprises... Si l'idée première était d'aller à la rencontre des ingénieurs d'Apple, la WWDC était aussi ponctuée de soirées et de moments conviviaux -lesprésents sur place se rappelleront longtemps du fameux, organisé par un célèbre employé français d'Apple qui se reconnaitra., comme, une sorte de mélange de challenges et de grosse blague entre les vieux de la vieille des équipes d'Apple et les développeurs. En fin de semaine, outre quelques conférences inédites et plus divertissantes (comme le venue de Buzz Aldrin), la firme organisait aussi sa traditionnelle, un gros concert dinatoire en plein coeur de San Francisco.L'info est passé un peu sous le tapis, mais après quelques années de distanciel liées à la pandémie,au profit d'une version presque 100% en ligne. Plus simple, moins coûteuse et chronophage pour les équipes sur place, le Covid a sans doute eu raison de l'évènement tel qu'il existait jusque là.Oui, vous avez bien lu,. Il est même probable que ces annonces du premier jour soient une nouvelle fois déjà enregistrées et uniquement diffusées à Apple Park, comme ce fut le cas l'an dernier. Nul doute que, dont les interactions avec les ingénieurs de Cupertino devraient être proche du néant., la WWDC aurait donc été le théatre idéal pour essayer et tester (même en version préliminaire) cette première version. Peut-être que Tim Cook proposera tout de même aux journalistes et youtubers sur place de pouvoir tester le casque rapidement après la keynote, ce qui serait d'autant plus frustrant pour ceux qui participeront ensuite au développement d'applications dédiées, cantonnés à regarder des influenceurs s'amuser depuis leur salon., apparaissait souvent comme une récompense, surtout en entreprise où seuls certains employés avaient la chance d'être sélectionnés., rare moment où Apple ouvrait (un peu) ses portes à sa communauté. Il faut dire que le nombre de développeurs a littéralement explosé ces dernières année et que le choix d'une conférence 100% en ligne met ici tout le monde sur un pied d'égalité, évitant le frustrations du tirage au sort.