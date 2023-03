Mais que pourrait bien faire Apple avec ce brevet sur des lacets de baskets ?

Tiens des sangles !

Mais que va bien pouvoir faire Apple de ce brevet ?

Après l' affaire des boites à pizza En effet, dans ce récent brevet, la firme californienne se penche sur les systèmes de fixations et autres sangles pouvant attacher un objet à une personne.Dans un développement assez conséquent,. Mais aussi une multitude de matériaux tels que tissu, matériau métallique (magnétique et non magnétique), matériau fibreux, etc.Parmi les réalisations envisagées par Apple, on trouve ainsi des attaches pour des bracelets d’Apple Watch ou des protections pour iPad. La firme fournit aussi une longue liste d'exemples, comme des, des, chaque solution étant dessinée et envisagée dans ses moindres détails.On peut penser qu'il s'agit là de se protéger de la manière la plus large possible. Mais après tout on pourrait envisager des petitssympathiques pour les gagnants du prochain Swift Student Challenge 2023 , et pourquoi pas une paire de lacets ? On a bien vu ce que cela donnait avec, qui se sont retrouvées à la cantine de l'Apple Park.