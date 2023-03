Swift Student Challenge 2023 : Apple ouvre son concours pour les étudiants

Les prix du challenge 2023 !

Nous sommes ravis de continuer notre soutien de longue date aux étudiants du monde entier qui aiment coder. Montrez-nous votre passion pour le codage en soumettant un incroyable terrain de jeu d'applications sur le sujet de votre choix. Les gagnants recevront des vêtements d'extérieur exclusifs WWDC23, des AirPods Pro, un ensemble de pins personnalisé et un an d'adhésion au programme Apple Developer. En outre, nous organiserons un processus de sélection aléatoire distinct uniquement pour les gagnants qui choisissent d'assister à l'événement spécial à Apple Park.

Quelques conditions pour postuler

Pour rappel,Ce dernier permettra de remporter(dont certains pourraient vite se retrouver sur eBay), mais aussi une petite notoriété pour se lancer dans la vie professionnelle !: des vêtements revêtus du Logo, des AirPods Pro (comme l'année dernière), des pins inédits et un accès gratuit d'un an à son programme Developer.liés à l'âge en fonction de son état de résidence (13 ans mini aux USA ou 16 ans en Europe par exemple), être inscrit en tant que développeur Apple ou être membre du programme Apple Developer et satisfaire à d'autres exigences au niveau de sa. Et bien sûr, ne pas être employé à temps plein en tant que développeur.Enfin, elle précise qu'il est possible de s'inscrire jusqu'au 19 avril 2023 à 23 h 59. PDT, les résultats seront annoncés le mardi 9 mai.