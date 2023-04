Apple serait-elle (enfin) prête à racheter Disney ?

Un excellent début d'année pour Apple

pas vu de réductions majeures de la production

une demande d'iPhone en Chine en particulier voire une nette hausse ce trimestre avec un fort mois de mars

Le retour du rachat de Disney par Apple !

plus ensemble que séparément

franchises de contenu AAA, qu'il distribue à l'échelle mondiale sur tous les écrans, ainsi que dans le monde physique

Avec un début d'exercice plutôt réussi au vu du contexte de crise économique (même si l'iPhone est en baisse), Apple devrait encore limiter la casse. Ainsi Wedbush vient d'augmenter son objectif de prix pour l'action AAPL de 190 à 205 dollars,etune outperformance.En effet, d'après son cours en Bourse sur le premier semestre de l'exercice, on note bien, avec la suspension de la production des iPhone, puis la hausse du titre depuis le 1er janvier., elle n'aalors que la demande mondiale des consommateurs est en baisse. Au contraire, elle a notéLa question n'est pas récente. En effet, les financiers se penchent régulièrement sur tous les rachats possibles de Cupertino (en passant par Tesla) au vu des actifs disponibles.Pour Needham & Company, Apple et Disney seraient aujourd'hui des firmes complémentaires, qui vaudraient. Aussi, dans cette logique, les analystes fixent une valeur d'achat plus basse que leurs confrères à 170 dollars pour Apple.Ils en sont sûrs,, Disney créant quant à elle des. L'opération serait bien évidemment séduisante pour le groupe qui subit de plein fouet le contexte actuel