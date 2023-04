Avec TruthGPT, Elon Musk arrivera-t-il à concurrencer ChatGPT ?

la vérité, toute la vérité, rien que la vérité

développer un outil d'intelligence artificielle (IA), dénommé TruthGPT

à la recherche de la vérité ultime, qui essaiera de comprendre la nature de l'univers

cela pourrait être le meilleur chemin vers la sécurité, dans la mesure où une IA qui se soucie de comprendre l'univers a peu de chances d'anéantir les humains parce qu'ils font partie de cet univers

merci Elon...

Les grands projets d'Elon Musk

L'IA est plus dangereuse qu’une conception ou une maintenance de production d'avions mal gérées ou une mauvaise production de voitures dans le sens où elle a le potentiel de destruction d'une civilisation.