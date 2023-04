Apple préparerait un max d’apps Fitness, sport et de jeux pour son casque ARVR

Concept Antonio De Rosa

De nombreuses apps dès le lancement

-tel un fil officiel-

Exploiter un univers connu

Dice ou Jonelle

Le journaliste n'en finit pas de dévoiler de nombreux détails. Apparemment,. Et au prix minimum annoncé de 3000 dollars, l'expérience devra être plutôt convaincante pour encourager les gens à adopter l'appareil.Ainsi on trouverait des applications dédiées au sport, aux jeux, au bien-être / fitness et au travail collaboratif... La firme californienne aurait aussi transposé de nombreuses applications native iPad pour son casque, et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil.Dans le désordre, on retrouverait donc Safari, Calendrier, Contacts, Accueil, Fichiers, Messages, Notes, Photos, Musique, Rappels, et d'autres applications optimisées pour l'appareil.pour permettre de s'entraîner comme sison coach des studios de Los Angeles se trouvait dans la même pièce. L'expérience serait plutôt sympathique (encore faudrait-il franchir la barrière des langues disponibles pour certains).pour guider les utilisateurs à travers des méditations avec des graphiques, des sons et des voix off. Du coté des contenus sportifs, l'accent serait également mis au sein d'Apple TV+ avec des expériences de visionnage immersives pour les pass MLB et MLS.(Mark Zuckerberg se fera une joie de le faire remarquer). L'application Livres proposerait des lectures en réalité virtuelle (via les audiobook ?). Une version de Freeform sera adaptée à une interface 3D pour travailler sur des projets collaboratifs avec d'autres personnes.. Elle aurait travaillé avec un certain nombre de développeurs pour les aider à transposer leurs programmes, même si on ne sait pas vraiment de quels titres il s'agit.Rappelons que le prix du casque AR/VR devrait être d'environ 3 000 dollars . Apparemment, Apple s'attend à des ventes assez restreintes -environ un million d'unités au cours de la première année, ce qui est faible pour un appareil Apple.