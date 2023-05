Les premières négociations syndicales US s'annoncent dures pour Apple !

tips

10% d’augmentation et des tips

cela permettrait aux clients reconnaissants d'exprimer leur gratitude pour un travail bien fait sans aucune obligation

une période de deuil étendue aux animaux de compagnie

. Du côté salarial, la demande porte sur 10% d'augmentation.Pour le reste, la situation est plus complexe. En effet, les employés demandent que Cupertino mette en place un système de pourboire -les fameux- qui permettrait aux clients de verser une somme en fonction de leur achat.Selon le syndicat,. Comme chaque fois aux États-Unis l’argent ainsi récolté serait réparti entre les employés en fonction des heures travaillées. Il semble cependant que cette demande ne focalise l'attention d'Apple et complique les négociations.Concernant les heures supplémentaires effectuées le week-end, il s'agirait d'obtenir une rémunération plus élevée, tout comme pour les jours fériés dont le lendemain de Thanksgiving (le Black Friday !).. Enfin les périodes de deuil sont aussi au cœur des revendications avec un congé payé prolongé de 10 jours par événement jusqu'à un maximum de 45 jours par an, deuil incluant les animaux de compagnie et les amis proches.Le syndicat a cependant précisé que ces propositions ne sont que le début de négociations et que ces dernières s'annoncent ardues.