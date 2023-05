Apple augmente les prix de reprise de l’iPhone !

Apple cherche à booster son programme de reprise

avait vu la lumière

Des offres de reprises plus interessantes !

On se rappelle que, fin janvier, juste après la présentation de ses derniers Mac M2, Apple mettait son programme de reprise au régime, taillant dans les prix proposés par son programme Trade In. En mars, elleétait revenue à une politique plus plus favorable.Côté esthétique tout d'abord, elle poursuit son œuvre d'uniformisation et a rajouté des photos et une navigation par bloc. Elle mise également sur des changements de police (du gros et du gras) mettant l'accent sur les nouveaux prix !On trouve également une section FAQ un peu plus claire en bas de page !. Ainsi tous les iPhone prennent une bonne petite hausse à l'argus. L'iPhone 13 Pro Max qui était passé de 650 à 695 euros arrive à 735 euros ! Même son de cloche pour le 13 Pro remontant à 635 euros (contre 575 euros en janvier et 590 euros en mars), le 13 prend 20 euros de plus et arrive à 480 euros.. Certains produits sont en revanche dirigés directement vers le recyclage comme les HomePod ou les AirPods !