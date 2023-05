Meta retoquée par l’Autorité de la Concurrence !

La vérification publicitaire sur Internet de Meta interroge

En octobre 2022, l’Autorité a été saisie par-soit Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Ltd et Facebook France. Ces dernières concernaient uniquement le secteur de la vérification publicitaire sur Internet.Pour justifier ces mesures conservatoires, il a été estimé que lesIl est donc demandé à Meta. De plus,Le reste du communiqué expose les reproches et les accusations de discrimination de la société Adloox. Cette dernière dit avoir demandé -entre 2016 et 2022- à Meta,. Un accès qui lui a été refuséParmi les mesures conservatoires, on trouve égalementCes derniers devront est demandé de définir et rendre publics, dans un délai de deux mois, de nouveaux critères d’accès et de maintien aux partenariats « viewability » et « brand safety » qui soient objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Leur mise en œuvre devra se faire. Notons enfin que tout ceci se fait dans l’attente d’une décision au fond, dont la date de publication n’a pas été indiquée. Jusque là, Meta devra informer régulièrement l’Autorité sur les modalités de mise en œuvre des multiples injonctions.