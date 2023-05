Résultats Q2’2023 : Apple a consacré 7,457 milliards pour la recherche et développement

entre secret et confidentiel se trouve le R&D

un secteur sous haute surveillance

d’annoncer les choses lorsqu'elles sont prêtes ou presque afin de maintenir un élément de surprise

les domaines qui se situent à l'intersection du matériel, des logiciels et des services

c’est là que la magie opère vraiment et qu'elle fait ressortir le meilleur d'Apple

Mais en cherchant un peu, on le trouve dans le document officiel publié par Cupertino.C’est la deuxième fois que ce montant passe la barre symbolique des 7 milliards sur un trimestre. Malgré tout, on note. En effet, avec 7,709 milliards au trimestre précédent le recul est tout de même de 3,27% sur trois mois. Sur un an, par contre, la hausse est conséquente avec +16,75 %, là où Apple avait dépensé 6,387 milliards de dollars à la même époque.D'ailleurs pendant la conférence des résultats, la question n’est même plus posée à Tim Cook, notamment de savoir quelle pouvait être la feuille de route de la firme. Le CEO prenant un malin plaisir à systématiquement botter en touche.L’an dernier, il avait en effet déclaré vouloir essayer. Il avait ajouté de manière assez ambiguë que pour décider des investissements à faire, ils examinaient, car il pensait queRappelons que, dans cette section ultra-secrète, sont financés tous les travaux en cours : les brevets, le développement de nouveautés hardware et software…On pense également aux prochaines puces Apple Silicon (les M3, M4 !) ou le modem 5G maison (il faut bien rentabiliser l’activité modem rachetée à Intel pour 1 milliard de dollars).Enfin, une dernière fraction sert également à la maintenance des gammes existantes et à la gestion des incidents techniques.