Pour Steve Wozniak, l'IA ne peut pas être stoppée !

L'IA en marche !

pas possible d'arrêter la technologie

Il faut être préparé à cela

Le manque d'émotions de l'IA permet de démasquer les fraudes

D'après lui,. C'est devant la BBC qu'il confirme sa position en précisant qu'il n'est, et la réglementation actuelle ne peut pas faire grand chose.En effet, comme beaucoup,, rajoute-il. Il avait d'ailleurs signé une lettre ouverte il y a quelques semaines ( comme Elon Musk d'ailleurs ), demandant davantage de réflexion.Dans un discours assez alarmiste mais qui se retrouve chez de nombreuses figures de la tech,. Bref, qu'elle soit exploitée par de mauvaises personnes.D'un point de vue humain,, mais c'est une bonne chose pour lui. Cela permet de démasquer les personnes malveillantes et de les empêcher d'être trop convainquantes (et cela permet aussi d'identifier les abus de ChatGPT dans les devoirs).Pour lui, la vraie solution est d'éduquer les gens, et de les alerter sur les abus possibles.