Un système de collecte de données illégal

Dans une décision du 17 octobre 2022, la formation restreinte – organe de la CNIL chargée des sanctions – a prononcé une amende de 20 millions d’euros et enjoint à la société de ne pas procéder, sans base légale, à la collecte et au traitement de données des personnes se trouvant en France, et de supprimer les données de ces personnes après avoir répondu aux demandes d’accès qui lui ont été adressées.



La formation restreinte a assorti l’injonction d’une astreinte – une somme d’argent à payer en cas de non-respect d’une décision - de 100 000 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois.

Petit rappel des faits

aspirer des photographies provenant de très nombreux sites web, y compris des réseaux sociaux

En effet, la Commission avait condamné ce dernier à une. Mais pour autant la firme US n'a pas toujours, et encorede collecte d'images. Ce qu'a constaté la CNIL dans une décision du 13 avril publiée ce jour.Rappelons queet que cette dernière permet notamment de retrouver une personne via une photo. Ces services sont. Elle avait été condamnée par la Commission pour, et ce, au mépris des droits d'auteur ou des personnes.