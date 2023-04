Offre Apple TV+ / Canal+ limitée à 12 mois ? Ça dépend de votre abonnement !

Les affiches du métro évoquent un an gratuit, pas plus !

L’info n’apparaît nulle part à part sur les affiches pub (écrit tout en bas)

à compter du 20.04.2023, Apple TV+ offert pendant 12 mois (au lieu de 6,99 euros par mois), en France métropolitaine à tout abonné à Canal+, sous réserve de ne pas modifier la formule d'abonnement et de disponibilité des programmes. A l'issue des 12 mois, Apple Tv+ sera automatiquement retiré de votre formule d'abonnement. Modalités sur "boutique.canalplus.com".

Contacté par nos soins, un conseiller client nous a sympathiquement répondu (avec une petite offre par mail) qu’il existait des conditions spécifiques en fonction des abonnements de base.



L'affiche est pour le coup trompeuse. On pourrait résumer la situation de cette manière :



• si on a un abonnement Canal+ (Canal+, Canal+Ciné Series, Canal+ Sport ou Canal+ Friends and Family), Apple TV+ sera bien accessible dans l’abonnement sans limite de temps



• pour tous les autres abonnés (hors Canal+, notamment les anciens comme CanalSat Series Cinema), l’accès à Apple TV+ est possible mais il faut en faire la demande (et insister un peu). En revanche, il sera limité à 12 mois. Au bout de cette année, l’accès à Apple TV+ sera alors tout simplement supprimé.

Une nouvelle stratégie et un accord confidentiel

Mais il semblerait que les petites notes de bas de page n’aient pas tout dit, comme a pu le constater l'un de nos lecteurs. En effet, depuis hier,Apparemment le service, constate-t-il.En effet,En surfant sur le site de Canal, on ne trouve, pas plus que dans les 34 pages de CGV valables du 20 avril au 3 juillet 2023.Ce dernier a pourtant été mis à jour avec une voir ici ), détaillant les modalités d'accès à la plateforme. On y apprend d'ailleurs qu'on ne peut pas rattacher un compte Apple TV+ existant : il faut donc le résilier si on veut accéder aux contenus via Canal+ mais on perd son historique. De même il n'est pas possible d'y accéder depuis l'app TV de Cupertino.Si l'on reprend le communiqué ou le tweet de base, il est indiqué que l'abonnement inclus pour les abonnés détenant un abonnement payant à la chaîne CANAL+, et ce, sans surcoût. Il est en revanche dommage que les nombreux communiqués n'aient pas précisé plus clairement queEddy Cue en personne, avec Maxime Saada , ont effectivement évoqué, notamment à, que. Mais peut-être, voulaient-ils sans doute parler du partenariat global et de la possibilité d'y accéder.​Il s'agiraitd'un accord pluriannuel qui sera valable dans un premier temps en France et en Suisse. Mais il est question de l'étendre également en République Tchèque et à la Slovaquie, où Canal+ est présent.. Par cette opération, AppleTV + n'augmentera pas son nombre d'abonnés mais ce partenariat lui permettra d'augmenter son audience et peut-être par ricochet de donner envie ou de séduire de nouveaux clients.