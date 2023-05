Quelle est cette chaise Ikea qui fait bugger les écrans des PC ?

Un bug bien étrange...

La vérité est ailleurs !

En effet, plusieurs utilisateurs se plaignentdepuis qu'ils ont acquis MARKUS, dont le nom en majuscule et un brin nordique trahit la marque : Ikea.C'est un ingénieur informatique -répondant au nom également évocateur de Felix Häcker- qui a révélé une anecdote de son quotidien avec l'acquisition de ce produit suédois.Après les vérifications d'usage, ce dernier ne trouve. Il partage donc cette situation sur Mastodon -nouveau rival de Twitter- ainsi que l'évolution de ses recherches.Après quelques tests et des retours d'expériences d'autres clients, il se rend compte que le problème pouvait venir du. Ces derniers (enfin les matériaux utilisés) pourraientavec le bon fonctionnement de certains écrans de PC. La fameuse petite étincelle du matin !Pour palier ce fâcheux bug, il n'a donc eu d'autres solutions que de poser un câble conducteur en cuivre partant du fauteuil et relié à la terre... (et à rouler dessus ! ) Mais également de conclure avec sarcasme sur! Le tout pour 249 euros...