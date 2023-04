L'app Météo de l'iPhone plante depuis ce matin

En cours de résolution !

Une Application Météo sur son iPad

A priori, Apple serait déjà dessus et la situation seraitcomme le montre la page réservée à l'État du système. Pour le moment, elle n'a fourni aucune explication.Tous les utilisateurs n'ont pas été uniformément touchés et le problème se manifestait par une impossibilité de se géolocaliser, comme le montrent les captures ci-dessus. Notons que, et non juste celle sur l'iPad (et pourtant, on a attendu fort longtemps avant de la voir arriver).. Et de mentionner l'appareil concerné et le système, ce qui pourrait permettre d'y voir plus clair. En attendant, il ne vous rester plus à regarder par la fenêtre ou à utiliser une des très, très nombreuses applications disponibles sur l'App Store.Rappelons que Cela est intervenu en octobre dernier, avec la mise à jour iPadOS 16.1. La première impression fut un sentiment de réussite esthétique : on retrouvait le graphique poussé apparu sur iOS ces deux dernières années, avec des petits plus.L'écran de l'iPad offre un, notamment en mode paysage. Avec ce dernier, on peut profiter d'une vue d'ensemble du bulletin météo -presque d'un seul tenant-, contrairement à l'iPhone où il faut scroller pour avoir toutes les informations.On trouve ainsi unesur les dix prochains jours, mais aussi d'autres données utiles comme l'indice UV, le ressenti, le taux d'humidité, la pressions, le vent et les probabilité de pluie. On a également accès à une carte de prévision des précipitations. Ou encore à des infos complémentaires lorsque l'on touche sur une des rubriques. Les fans de graphiques devraient être ravis !