Un Apple Store en ligne pour le Vietnam, le 18 mai !

. Sur son site web, elle vient d’en dévoiler la date et il ne faudra attendre que la semaine prochaine, à savoir leCe lancement a été très attendu par les fans d'Apple dans le pays, mais il est aussi un signe de développement local. En effet, le Vietnam est privilégié pour devenir un lieu actif de production de Cupertino, qui y accélère la délocalisation de sa chaine de sous-traitant. Il y a quelques jours, on apprenait qu'Depuis plusieurs années, la firme californienne cherche à s'émanciper des liens tenus avec la Chine et à délocaliser sa production ailleurs. Avec les mesures sanitaires et la crise économique, cette décision est apparue comme l'urgence du moment.