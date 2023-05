Pannes à répétition des services Apple : ça suffit !

Des plantages à répétition !

chien tête en bas

Des pannes tous les jours !

un problème est survenu lors de la connexion à Apple Music

l'excellence de l'expérience utilisateur

Au mois d'avril,, certaines durant plusieurs heures, avant que le service ne soit rétabli par Cupertino . Parfois même mettant plus d'une journée pour se faire. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous le signaler.En mai dernier , ce sont les serveurs d'Apple qui ont quelques difficultés, notamment au niveau des comptes iCloud ou de l'identification Apple, entrainant l'impossibilité de payer sur certains sites.! Aux alentours de 20 heures, je suis restée gracieusement coincée enalors qu'Apple Fitness+ a décidé de passer aux abonnés absents pendant 15 minutes...! Sans parler des synchronisations ou des sauvegardes qui ne s'effectuent pas correctement.Là encore c'est la mise à jour de l'état du système d'Apple, mais sans jamais indiquer les causes ou renseigner le client.Qu'à cela ne tienne ce matin, la même rengaine ! Cette fois, sur(non sans rire...).Et à nouveau, il n'y a! Vu les tarifs assez conséquents des différents services (plus de 30 euros par mois pour Apple One) etdont elle se targue, on pourrait s'attendre à beaucoup mieux : une meilleure stabilité des services ou un début d'explications.