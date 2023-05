L'Apple Store en ligne ouvre ses portes au Vietnam

Accélérer la délocalisation

Elargissement des services d'Apple

L'évènement a été très attendu par les fans d'Apple dans le pays, mais il représente également un signe fort au niveau du développement local. En effet, le Vietnam fait parti de lapour devenir un lieu très actif de production de Cupertino. Cette dernière y accélère désormais la délocalisation de sa chaine de sous-traitants. Il y a quelques jours, on apprenait qu'Depuis plusieurs années, la firme californienne cherche à s'émanciper des liens étroits avec la Chine et à déplacer sa production ailleurs. Avec les mesures sanitaires et la crise économique ou les tensions politiques, cette décision est désormais une des urgences du moment.Quoiqu'il en soit,. En outre, le magasin offre également des options de financement allant jusqu'à 24 mois pour des produits comme l'iPhone, l'iPad et le Mac avec MoMo - un portefeuille numérique local.Il ne reste plus qu'à attendre la seconde étape :, et pourquoi pas dans des lieux d'exception !