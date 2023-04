Ils passent par les toilettes pour voler un demi million de dollars dans un Apple Store

apple toujours la cible de cambriolages

en passant par les toilettes

un larcin à 500 000 dollars !

On se souvientMais à chaque fois les voleurs repartent généralement avecqu’ils ne peuvent pas écouler en tant que tel. En effet, Apple les désactive très rapidement à distance, et les appareils concernés sont généralement démontés et recyclés en pièces détachées. Certains ont toutefois monté deset en bidouillant les numéros de série pour récupérer des iPhone fonctionnels.Mais tel n’est pas le cas de ce récent cambriolage dans un Apple Store dans l'État de Washington, au cours duquel lesL'histoire se déroule du côté de Lynnwood, à l'Apple Store situé dans le centre commercial Alderwood, dimanche dernier en fin de journée. Si d'autres avaient eu l'idée de passer par le toit , lLe scénario s'est déjà rencontré plus d'une fois dans une série américaine et pourtant ils ont réussi ! Depuis les WC du café,et une fois à l'intérieur du Store, ils ont pu se servir tranquillement. Le responsable dua expliqué que. Il s'est surtout dit surpris de découvrir que sa boutique était totalement mitoyenne de celle d'Apple.Mais avec quoi sont repartis les malfrats ?Apparemment, les voleurs ne s'intéressaient pas aux Mac exposés.Selon Maren McKay, responsable des communications du service de police de Lynnwood,Les cambrioleurs portaient des masques et des gants, et n'ont laissé aucune empreinte.. Peut-être ont-ils mis la main sur des plans ou tout simplement se sont rendus dans les sanitaires et ont découvert par hasard l'étroitesse des murs ?