Que pensez-vous de ce concept de casque Apple Reality Pro ?

Un concept de casque Apple Reality Pro

Un système reprenant l'arceau de l'AirPods Max

à la AirPods Max

Après nous avoir proposé un intéressant Mac Nano intégrant un Mac complet au sein d'un clavier, ravivant un format rendu populaire par Apple, mais également Amstrad, Amiga, Atari et plus récemment Raspberry , Karim Bennani Meziane s'attaque aujourd'hui au casque AR/VR de Cupertino.avec des lentilles au format pancake permettant d'obtenir un masque très compact par rapport à ses concurrents actuellement commercialisés et intégrant les 2 écrans 4,5K, un châssis renforcé et léger grâce à l'usage de fibre de carbone, 9 caméras 4K, 5 LiDAR et 3 microphones, une molette en aluminium ainsi qu'une bandeau ajustable reprenant le dessin de l'arceau du casque AirPods Max de Cupertino.Cette vision est intéressante de par sa compacité, surtout par rapport aux modèles actuellement disponibles sur le marché, mais il faudrait toutefois un casque vraiment très léger pour que ce système d'attachesoit réellement efficace et confortable.(il faudra au moins ça si le tarif d'environ 3 000 euros se confirme) avec une conception chapeauté par Mike Rockwell et un produit sur lequel auraient planché de grands noms d'Apple , dont Jony Ive (avant son départ), Jeff Williams, Dan Ricco, Paul Meade, Greg Joswiak, Phil Schiller, Johny Srouji et bien d'autres.Nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps avant d'enfin découvrir ce casque qui alimente les rumeurs depuis des années.(dont un catalogue de jeux exclusifs plus attrayant que celui d'Apple Arcade ?)e. Cupertino sera-t-elle à nouveau capable de révolutionner un marché avec ce produit, ou s'apprête-t-elle à essuyer un échec commercial ? Début de réponse dans quelques jours à la WWDC 2023 , si les planètes s'alignent.