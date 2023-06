Casque AR/VR Apple : début d'une nouvelle ère ou flop de la décennie ?

Un casque AR/VR : un pari risqué pour Apple

Les usages : le nerf de la guerre

wow

Nombreuses sont les entreprises à s'être lancées sur le marché de l'AR/VR grand public avant de se tourner vers le marché professionnel ou de jeter l'éponge. Aucune toutefois ne disposait de l'aura d'Apple lorsqu'il s'agit de faire débourser une somme certaine, ni de son écosystème complet. Ainsi,(Apple ne sait pas faire de téléphonie),(les tablettes c'est mort),(l'audio c'est une affaire de pro),(une montre c'est personnel, personne ne voudra avoir la même que son voisin). Les chiffres de ventes montrent qu'Apple a finalement eu raison, même s'il a parfois fallu plusieurs générations pour que les produits prennent réellement toute leur ampleur., ne serait-ce que parce qu'il faut porter l'appareil sur le visage, le porteur se coupant ainsi de son environnement. Apple, comme d'autres avant elle (rappelons qu'Apple est très rarement précurseur sur un marché, mais préfère sortir le bon produit au bon moment), va certainement tenter de contourner ce problème à l'aide de caméras et de la réalité augmentée, permettant d'afficher des données et informations en les superposant à l'environnement réel du porteur. Reste à savoir si cela sera suffisant pour utiliser un casque plusieurs heures durant, condition sine qua non du succès d'un tel produit.Selon les rumeurs, Apple pourrait porter de nombreuses applications issues de l'App Store sur le casque, cet permettrait aux utilisateurs de disposer des programmes acquis sur leurs autres périphériques. D'autres axes sont envisageables, comme la communication avec une version futuriste de FaceTime, le fitness, le multimédia avec des vidéos issues des productions Apple TV+ ou des concerts, ou encore la possibilité d'utiliser le casque pour obtenir un écran géant virtuel sur un Mac. De même, il serait étonnant que les développeurs ne tentent pas de s'emparer de ce qui pourrait être un nouvel eldorado en sortant très rapidement des applications dédiées, attirés par l'appât du gain, comme ce que l'on a pu voir pour l'iPhone à ses débuts (rappelez-vous des iFart, iBeer et consorts)., le firme n'y ayant pas une emprise extraordinaire., ce qui s'annonce ardu si le tarif de 3 000 euros se confirme. Ce casque pourrait également être, tout en permettant à l'écosystème de se développer entre-temps. Ainsi, Apple pourrait mettre en place différents usages avant que la technologie ne permettent de réduire les inconvénients d'un casque (par exemple passer sur un format se rapprochant de lunettes).Il faudra toutefois qu'Apple nous surprenne et trouve des usages que ses concurrents n'ont pas su mettre en place. Le Quest 2 de Meta, leader incontesté du marché malgré une image de marque compliquée, a eu un succès commercial certain (les rumeurs évoquent plus de 20 millions d'unités écoulées), mais ce dernier se focalise sur les petites expériences et surtout sur le jeu vidéo, un point où Apple ne brille pas vraiment. Il faudra en effetune fois passé l'effetde la découverte. En effet, on ne compte plus le nombre de casques (pourtant à quelques centaines d'euros pour la plupart) qui prennent la poussière chez les plus enthousiastes, et qui ne sortent du placard que pour faire essayer l'expérience AR/VR à quelques invités.