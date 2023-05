Pour Eddy Cue, la clef du succès d'Apple est de savoir dire "non" !

Apple TV+, un grand oui !

Nous disons "non" à presque tout. Quand vous devenez aussi grand que nous, il est facile de penser que vous pouvez faire n'importe quoi ou tout, et ce n'est pas vrai.

Savoir dire non

oui

savoir dire non est essentiel au design et à la conception

Pour autant depuis le départ de Steve Jobs, la firme a connu des développements assez spectaculaires voire, inattendus. Mais d’après le SVP of Services,. A titre d'exemple, il revient ainsi sur les raisons pour lesquelles Cupertino a négocié un accord avec MLS.Pour rappel, Apple a signé un contrat de 10 ans avec la Major League Soccer en 2022 et propose désormais un pass pour en profiter. A propos de l'incursion d'Apple dans le streaming sportif, il précise :Selon lui, il existepour obtenir und'Apple. Premièrement, le sujet doit être quelque chose, et deuxièmement, il doit être quelque chose que lesEddy Cue en profite pour glisser(un célèbre joueur de hockey sur glace), ce dernier estimant qu'il faut toujours voir où va le palet et non où il se trouve -autrement dit, il faut regarder l'avenir ! Mais il cite également Steve Jobs, qui a dit un jour :