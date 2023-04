Tous les abonnés Canal+ bénéficieront gratuitement d'Apple TV+, dès le 20 avril

Un accord unique en son genre !

Avec ce partenariat historique, nous consolidons à la fois notre métier d'agrégateur, via la distribution d'Apple TV+, et notre métier d'éditeur, avec la diffusion de séries Apple Original sur notre chaîne Canal+, pour le plus grand plaisir de nos abonnés

Un accord confidentiel et une nouvelle stratégie

Lesd'abonnés de Canal+ en France bénéficieront dès le 20 avril prochain (soit dans une semaine) de l'intégralité des contenus de la plateforme Pommée.Par ailleurs, le président du directoire du groupe, Maxime Saada, s'est réjoui de la nouvelle dans un communiqué de presse​Il s'agirait a priori d'un accord pluriannuel qui sera valable dans un premier temps en France et en Suisse. Mais il est question de l'étendre également en République Tchèque et à la Slovaquie, où Canal+ est présent.(et il n'est pas du tout sûr qu'on les apprenne un jour). Par cette opération, AppleTV + n'augmentera pas son nombre d'abonnés mais ce partenariat lui permettra d'augmenter son audience et peut-être par ricochet de donner envie ou de séduire de nouveaux clients.