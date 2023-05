Un nouvel indice de la présentation du casque AR/VR d'Apple à la WWDC 2023

Apple invite des experts de la VR à la WWDC 2023

Une WWDC 2023 sous le signe de la VR ?

Apple a pris pour habitude d'inviter des experts correspondant aux produits qui seront présentés lors de ses différents événements. Ainsi, Cupertino avait convié des acteurs de la mode en 2014 lors du lancement de l'Apple Watch (la firme avait misé sur ce segment à l'époque, avant de mettre l'accent, avec le succès que l'on connait, sur la santé pour ce produit par la suite), ou encore des personnes liées à l'univers des films et séries en 2019 pour la présentation d'Apple TV+.(une première pour certains d'entre eux), dont Ian Hamilton d'Upload VR ou encore Norman Chan,. Pour rappel, le casque d'Apple devra tenter de se faire une place sur ce marché compliqué de la réalité mixte grand publique avec un modèle qui semble très avancé sur le plan technologique, impliquant un tarif assez élevé (de l'ordre de 3 000 euros selon les rumeurs).Il se pourrait également qu'Apple nous refasse le coup de l'iPad, annoncé à un tarif nettement plus important que celui fixé au final par la firme. Quoi qu'il en soit, et, ce qui ne sera pas une mince affaire. Nous n'aurons toutefois pas très. longtemps à attendre avant de juger sur pièce puisque la keynote d'ouverture de la WWDC 2023 , que nous vous inviterons à suivre en notre douce compagnie, se tiendra le 5 juin prochain.