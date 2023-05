Apple confirme le calendrier officiel de la WWDC 2023 !

Quel est le programme ?

Apple a annoncé aujourd'hui le calendrier officiel de la WWDC 2023, qui se tiendra du 5 au 9 juin.. Rien de nouveau de ce côté là ! Elle sera retransmise en live sur apple.com, l'application Apple Developer, l'application Apple TV et YouTube, avec une rediffusion après le direct.Comme à son habitude,. Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière. Si les rumeurs sont justes, la grosse annonce de cette année devrait porter sur. Mais on pourrait aussi y avoir des surprises du côté duUn seul évènement aura lien en présentiel, mais il fallait être tiré au sort pour faire partie de laPour les autres évènements du 5 juin,(soit 22h30 chez nous), suivie(soit 3h30 du matin chez nous). Par la suite, la firme proposera l'ensemble de ses conférences en ligne le reste de la semaine.Concernant les, justement, Apple vient de. Ils sont au nombre de 36, répartis dans six catégories :et enfin. La firme en profite pour rappeler que ces prix. Les gagnants seront révélés lors de la WWDC23.. Bonne nouvelle, les prix commencent à arriver : un hoodie avec le Logo Apple, des AirPods Pro (comme l'année dernière), des pin's inédits et un accès gratuit d'un an à son programme. Le tout dans une belle boite noire !