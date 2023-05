Quel serait le coût de production du casque ARVR d'Apple ?

Environ 1 500 dollars pour fabriquer le casque ARVR d’Apple

400 000 à 500 000 unités fabriquées d’ici la fin de l’année.

LE POINT SUR LES RUMEURS DU CASQUE ARVR

En effet, selon les plus récentes rumeurs, Apple devrait dévoiler son casque de réalité virtuelle lors de la cérémonie d’ouverture de la WWDC 2023, et ce, à un prix public de 3 000 dollars.L’estimation a été faite en partant du principe que le casque serait équipé de la puce M2 d'Apple, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, d’écrans micro OLED, sans parler des nombreux capteurs.Selon ce rapport, les composants les plus chers seraient les écrans micro OLED (entre 280 et 320 $ pièce), les 14 objectifs se facturaient environ 160 $, entre 120 et 140 $ du côté du processeur, etc. À titre de comparaison, le casque Meta Quest Pro affiche un coût de fabrication estimé à environ 800 dollars, pour un prix moyen de 1199,99€.Notons que ces estimations ne proviennent pas d'une unique source, maisr. Enfin,suggère qu'environ 400 000 à 500 000 unités du casque devraient être fabriquées au cours de la seconde moitié de cette année.. Il aurait a priori un look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre.Enfin, il devrait posséder son propre App Store. On trouverait des applications dédiées au sport, aux jeux, au bien-être / fitness et au travail collaboratif..., et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil.Et la question est de savoir qui pourrait se l'offrir et pour quel usage. Certains estiment que le produit ne viserait que les professionnels et que le grand public devrait attendre les Apple Glasses. Mais à ce prix, on espère tout de même beaucoup plus qu'une simple transposition de FaceTime ou des applications de l'iPad.. En effet, plusieurs cadres de Cupertino se montreraient préoccupés par les chances de réussite du produit. Récemment, on apprenait que ce dernier aurait été présenté à 100 cadres supérieurs de Cupertino, dans ce qui s’apparente à une opération séduction.