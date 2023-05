Apple pourrait-elle avoir un laboratoire secret en Suisse dédié à l'Apple Car ?

un laboratoire secret à Zurich ?

systèmes autonomes et intelligence artificielle

les systèmes autonomes ne signifient pas seulement des voitures autonomes (et donc une possible voiture Apple), mais aussi une variété d'autres objets intelligents, telles que des entrepôts autonomes, des robots, des drones et des smart cities.

représente une grande partie des activités de recherche et de développement locales d'Apple

En effet, une certaineplane sur ce lieu depuis 2017 . La Pomme aurait même recruté plusieurs étudiants de, et serait partie à la recherche de spécialistes en vision assistée par ordinateur et en systèmes de conduite autonome. De nos jours, il en faut moins pour lancer une rumeur !À priori, ce centre contribuerait de manière significative d’après, qui s’est penché sur les recrutements d'Apple à Zurich et discuté avec des personnes impliquées dans le labo. Apparemment, le personnel comprendrait désormais des spécialistes de, tels que la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique (ML), la robotique, l’intelligence artificielle (IA), la robotique ou encore les systèmes autonomes.Cependant, MacPrime précise n’avoir rien trouvé de probant à 100% sur l’éventuelle spécialisation dans les véhicules autonomes. En effet,, car les travaux et recherches effectués auseraient sur le long terme et. En attendant, FaceTime, Apple Plans et Siri auraient déjà hérité des travaux réalisés dans ce labo !