Seriez-vous tenté par l'implant cérébral d'Elon Musk et Neuralink ?

En effet,. Volontaires et consentants bien évidemment ! Mais il semblerait que les recrutements pour les essais cliniques ne soient pas encore ouverts., peut-on lire sur le compte officiel., cette information semble donc cohérente avec le programme envisagé. Il avait ajoutéet que le calendrier ne dépendait plus de lui, mais de l'autorisation de la(FDA).Début 2022, la FDA avait rejeté la première demande concernant des essais sur l'homme, invoquant des préoccupations majeures en matière de sécurité. La startup s'était efforcée de répondre aux préoccupations -avec succès apparemment- même si aucun détail n'a été communiqué pour le moment.Cette start-up travaillerait sur le fameux projet de fusion des ordinateurs avec le cerveau humain afin de pouvoir un jour s'engager dans une sorte de. La structure a donc pour ambition de développer des interfaces cerveau-ordinateur qui remplaceraient le langage humain et qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.Au delà de toute expérience futuriste et à l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiquesDe plus, Elon Musk a précisé que. Il espère, d'ici quatre ans, commercialiser un dispositif qui aiderait à traiter de graves lésions cérébrales, y compris des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cancéreuses ou des problèmes de paralysie et de mémoire. Lors de son dernier événement public, Neuralink avait présenté une expérience avec un singe avec une puce implantée, qui avait la capacité de jouer à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.