Depuis son rachat par Elon Musk, Twitter ne vaut plus qu'un tiers de sa valeur !

Twitter ne vaudrait plus que 15 milliards de dollars !

les raisons derrière cette dévalorisation

En effet, si l'homme d'affaires a récemment admis que le réseau avait perdu la moitié de sa valeur, l'estimation actuelle serait bien en deçà ! En effet, d'après le gestionnaire de fonds Fidelity,On se souvient des, l'opposition farouche des actionnaires de Twitter, l' insistance d'Elon Musk , avant le revirement juridique le contraignant à racheter ce réseau dont il ne voulait plus ! Même à l'époque, les banques -qui s'étaient engagées derrière lui- n'étaient pas vraiment chaudes pour cette nouvelle aventure.. Mais elle semble suffisamment sérieuse pour avoir été reprise parIl faut dire qu'avec l'exode des annonceurs (et des revenus publicitaires), la mise en place de l'abonnement Twitter Blue (et la perte de la certification vérifiée ) ou les licenciements massifs (notamment des équipes de modération à concilier avec les nouvelles normes européennes ou son éventuel bannissement ), la plateforme n'a pas du augmenter sa valeur. Toutefois, la nomination de Linda Yaccarino à la tête pourrait peut-être ralentir ou inverser la situation ?