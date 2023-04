Elon Musk menace Microsoft d’une action en justice !

ils se sont entraînés illégalement en utilisant des données Twitter !

à partir du 25 avril 2023, les campagnes intelligentes avec multi-plateforme ne prendront plus en charge Twitter

Les milliards de microsoft

, affirmant que cette dernière a utilisé les données de Twitter pour former son IA dans laquelle elle a investi (basée sur ChatGPT). Autrement ditaccuse l'homme d'affaires.Cette menace n'est pas sortie de nulle part, mais elle est intervenue suite à. Cet outil permet surotut aux acheteurs de publicités de gérer tous leurs comptes de médias sociaux en un seul endroit. Supprimer Twitter aura assurément un impact non négligeable sur les revenus publicitaires du réseau.En effet, sur son site d'aide, Microsoft indique qu'. À partir de cette date,. En complément, Micorosfot rajoute que d'autres canaux de médias sociaux tels que Facebook, Instagram et LinkedIn continueront d'être disponibles.Pour rappel, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI l'année dernière dans le cadre d'un accord très spécial qui lui est bien profitable aujourd'hui.De même,, et s'est récemment plaint du passage de l'entreprise d'un modèle à but non lucratif à une entreprise très précieuse influencée par Microsoft.