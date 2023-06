Le casque ARVR d'Apple en vente pour Noël 2023 ?

Apple boostée par l'ARVR

le casque ARVR sera disponible pour Noêl !

Bien que nous nous attendions à ce que le casque AR/VR d'Apple soit dévoilé la semaine prochaine, nos contrôles de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que la production de masse ne commencera pas avant le 23 octobre, avec une disponibilité générale très probablement avant les vacances de fin d’année

. Elle est confiante et s'attend au lancement du casque ARVR et du nouveau système xrOS. Par cette présentation, la firme pourrait prétendre à se développer dans un nouveau marché où tout est à faire.Ainsi, à long terme,prévoit qu’une combinaison d'améliorations technologiques, de nouveaux usages et de prix plus bas pourrait générer pour le casque AR/VREnfin, les informations recueillies auprès de la chaîne d'approvisionnement indiquent que. Mais le casque devrait être disponible pour Noël avec une production limitée à seulement 300 000 à 500 000 casques en 2023., a précisé Erik Woodring, dans une note de recherche