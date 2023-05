L'iPhone 15 Pro sera-t-il plus cher que l'iPhone 14 Pro ?

Un éternel débat

Un écart plus important entre les modèles Pro et non Pro ?

L'année dernière, juste avant l'annonce de l' iPhone 14 , de nombreuses rumeurs faisaient état d'une augmentation nette du prix de l' iPhone 14 Pro . En définitive et hors taux de change / TVA, celui-ci avait finalement peu bougé même s'il était très cher.A priori, la même situation devrait se reproduire : l'i Phone 15 et l'iPhone 15 Plus ne devraient pas présenter une importante variation par rapport à la précédente génération.Toutefois, il en serait autrement pour les iPhone 15 Pro et Pro Max/Ultra en raison de certains composants,. Néanmoins, si elle entend booster les ventes d'iPhone, qui représentent plus de la moitié de ses recettes, la firme californienne a tout intérêt à ne pas trop tirer vers le haut. D'autant qu'une récente étude a avancé qu'(contre 4,50-5 dollars au prix du marché) !Mais: va-t-il y avoir un modèle à 2 To ? Apple va-t-elle passer à 256 Go d'emblée ? En outre, Apple entend creuser l'écart entre les modèles Pro et non Pro -les specs et le prix lui permettant de le faire.