Apple aurait aménagé une zone dédiée aux démos de son casque ARVR !

l'apple Park comme terrain de jeu virtuel

certains participants et médias

Apple a construit une grande structure sur le campus Apple Park pour fournir des démonstrations pratiques contrôlées de l'appareil à certains participants et médias lors de la conférence. L'entreprise a aménagé une zone sur les terrains de basket à proximité de son centre de conditionnement physique pour les employés. Apple prévoit également de futures démos tout au long de l'été. Lorsqu'elle montrera l'appareil, elle prévoit de se concentrer sur un FaceTime immersif dans la réalité virtuelle, le contenu Apple TV + et les jeux

fin 2023 début 2024 ?

Reality Pro

Reality One

XR Pro

Ainsi on apprend aujourd'hui qu'elle auraitC'est une nouvelle fois Mark Gurman -qui doit avoir un bureau secret à Cupertino- qui révèle ces quelques détails. Apparemment, Apple aurait prévu dele 5 juin, ainsi que d'organiser de futures démos au cours de l'été.Il indique en effet qu'Ce faisant, il semble assez certain que le casque devrait probablement être. Mais une nouvelle inconnue surgit : bien que le casque ait été surnomméjusqu'à présent,. En effet, Apple a déposé toute une série de marques, commeet. Il ne reste plus qu'à attendre demain pour un nouveau teasing !