L'Apple Store en ligne est fermé !

Des nouveaux produits dans quelques heures !

Quoi attendre de la WWDC ?

xrOS

Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français.



Comme la dernière fois, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité



A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !

Depuis sa création, la boutique en ligne d'Apple est en effet une des rares à fermer ses portes pour l'ajout du moindre produit. Véritable nécessité technique ou commerciale ?Par le passé, ont été présentés les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 (WWDC 2022), les premiers Mac dotés d'une puce Apple Silicon (WWDC 2020), ou encore les Mac Pro et le Pro Display XDR (WWDC 2019). Bref, les pronostics vont bon train pour cette édition 2023., comme le casque ARVR et son système d'exploitation, un MacBook Air 15" M2, des MacBook Air et Pro 13" M2 redessinés, un Mac Studio avec des puces M2 Max et M2 Ultra. A cela s'ajouteraient bien un Mac Pro M2 ou encore un iMac M2 !