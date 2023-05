WWDC 2023 : une keynote plus longue et de nouveaux Mac ?

@TheAppleHub

Une keynote plus longue que d'habitude !

Le plein de nouveaux Mac ?

D'après Mark Gurman,. Etant donnée qu'elle a sans doute déjà été enregistrée, elle devrait donc suivre unElle serait axée sur trois sujets principaux : iOS 17 / iPadOS 17, macOS 14 (Sequoia ?), watchOS 10 et tvOS 17).Le grand favori serait ce nouveau modèle de. Toutes les rumeurs et autres leaks semblent s'accorder sur ce point. En revanche, quelques dissensions demeurent sur les autres produits.La semaine dernière, le journaliste de Bloomberg semblait assez confiant pour un. A cela s'ajouteraient, dont l'un au moins bénéficierait d'un petit rafraichissement.Concernant les autres modèles, on pourrait espérer un(avec de nouvelles couleurs en passant), mais aussi. A moins que Cupertino ne saute une génération et repousse la sortie de certains modèles, qui intégreraient directement une puce M3. Par conséquent, ceux-ci ne verraient pas le jour avant la fin de 2023, voire l’année suivante.