Apple dépassera-t-elle les 3000 milliards de capitalisation boursière avec la keynote ?

Bientôt 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière !

Une nuit mouvementée pour Apple ?

casque de réalité mixte plus tard dans la journée, ce qui serait son premier grand pas dans une nouvelle catégorie de produits depuis l'introduction de l'Apple Watch il y a neuf ans

Avec ce nouveau sommet, le plus haut en 17 mois, l'entreprise enregistre tout de même une croissance de 46 % par rapport à son dernier plus bas niveau -et près de 40 % en 2023. Ce faisant, elle, soit un niveau déjà touché au début de l'année dernière.Les problèmes de production de la fin 2022 et ceux liés plus directement à la pandémie semblent à présent bien oubliés de la part des investisseurs. Cependant, cette envolée repose sur beaucoup de spéculations concernant lesde ce soir.Selon les annonces dévoilées par Tim Cook et ses équipes,réagira forcément. Il reste à attendre les évolutions hors séances de cette nuit et l'ouverture de demain pour voir une confirmation -ou non- de cette confiance qui semble sans limites.Le Nasdaq ne s'y trompe pas et met bien l'accent sur le. Bref la réponse dans pas très longtemps !