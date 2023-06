Vision Pro : les inserts correctifs Zeiss pourraient coûter cher aux porteurs de lunettes !

Un tarif élevé pour les inserts correctifs Zeiss

la fidélité visuelle et la précision du suivi des yeux

Entre 300 et 600$ supplémentaires ?

S'il est possible de porter des lunettes avec certains casques de VR comme le Meta Quest 2 (ou d'opter pour des lentilles VirtuClear à 79,99 dollars ), Apple indique que les utilisateurs nécessitant des verres correctifs. Cupertino indique que la plupart des corrections seront disponibles (pas toutes donc), mais ne précise pas encore les tarifs qui seront pratiqués.Selon le souvent bien informé Mark Gurman de Bloomberg,. L'homme ajoute qu'une partie du tarif pourrait être pris en charge par Cupertino étant donné le prix élevé du casque, ce qui semble bien optimiste de sa part. D'un autre côté, il sera peut-être possible de forcer l'utilisation de lunettes (ou de passer par des lentilles lorsque cela sera envisageable) mais cela pourrait réduire le confort, l'efficacité du cache anti-lumière, et peut-être celui du suivi des yeux, un point crucial pour le contrôle de l'interface du Vision Pro.