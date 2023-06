Vision Pro : Final Cut Pro serait disponible au lancement

Final Cut Pro sur le casque Vision Pro ?

Je viens d'essayer Apple Vision Pro et cela va complètement changer la réalisation de films, la narration et la création de contenu. Je n'ai jamais connu ce genre d'expérience, j'ai l'impression d'être là dans la scène.



Apple m'a montré des endroits du monde où j'étais allé et j'avais l'impression de revivre des souvenirs. L'un d'eux était sous l'eau avec un plongeur qui nourrissait des requins, je l'ai fait et c'était tellement réel d'être à nouveau là.



L'édition dans Final Cut Pro en AR sera disponible au lancement. Montage avec les yeux et les gestes. Nous pourrons enfin éditer des vidéos à la manière de Minority Report.



Je paierais tellement plus que 3499 $ pour pouvoir revivre des moments et des expériences importantes plus tard dans la vie. Absolument époustouflant.

Une nouvelle façon de créer des contenus ?

Selon le vidéaste Matti Haapoja comptant plus d'1,22 millions d'abonnés à sa chaine YouTube et qui a pu tâter du Vision Pro en avant-première,L'homme indique qu'il sera possible d'éditer les vidéos grâce au suivi des yeux et des mains, dans un style rappelant immanquablement Minority Report (une référence qui revient souvent lorsqu'on évoque le casque, tout comme la série Black Mirror), tout en ajoutant qu'il serait prêt à mettre bien plus que les 3 499 dollars demandés par Apple pour pouvoir revivre certains moments et souvenirs dans de telles conditions.. Toutefois, le Vision Pro est compatible avec un couple clavier/souris traditionnel, et permettra d'afficher ce qui se passe sur un Mac, et donc de profiter de sa puissance. De nouveaux usages et matériels ont toujours permis de faire évoluer la création, pas toujours de la même manière que sur des appareils traditionnels, mais en ouvrant le champs des possibles.