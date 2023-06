Porterons-nous tous un casque Apple Vision Pro en avion ?

voyage

Un "mode avion" pour l'Apple Vision Pro

Êtes-vous dans un avion ?

• Si vous êtes dans un avion, vous devrez garder le mode voyage activé pour continuer à utiliser votre ‌Apple Vision Pro‌.

• Restez immobile en mode voyage.

• Restez immobile pendant que ce mode est désactivé.

• Certaines fonctions de détection seront désactivées.

• L'ajustement actuel peut réduire la précision du regard.

• Votre représentation n'est pas disponible lorsque le mode Voyage est activé.

Porteriez-vous un Vision Pro en avion ?

Si l'on en croit le kit de développement dévoilé la nuit dernière,spécifiquement pour les trajets dans les airs.durant les vols, l'espace est limité, les écrans de qualité très moyenne et même travailler sur un ordinateur est compliqué sur les petites tablette de la classe éco.comme le WiFi ou la 5G, Apple devra donc se priver de certains capteurs et caméras, et même de connectivité. A ce propos, la firme pourtant soucieuse de la vie privée, ne semble pas gênée à l'idée d'être filmé en permanence par le casque dans l'entourage de l'utilisateur -mais passons.a en effet repéréOn comprend avec ces éléments, et non à des interactions extérieures -l'espace étant limité depuis son siège, sans parler de la proximité avec ses voisins.Outre l'encombrant équipement sur le crâne, qu'il faudra sans doute enlever pour manger,: imaginez une cabine avec tous les passagers équipés ainsi... et les interactions avec les hôtesses, ou les autres personnes à bord.Pour autant,Le Vision Pro pourrait être un compromis intéressant face aux systèmes embarqués, peu qualitatifs. Mais en l'absence de connexion à internet et avec une autonomie limitée, pas sûr que cela nous occupe des heures... pour l'instant.